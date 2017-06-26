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"Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"

Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren AK Parti Sözcüsü Ünal, "Siyaset Ankara İle İstanbul arasında yürümek değildir. Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır" dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:07
"Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Siyaset yol yürümektir ama Ankara ile İstanbul arasında yürümek değildir. Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır." dedi.

Ünal, Türkoğlu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Toplantı Salonu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, vatandaşların bayramını kutladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine değinen Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O gece 'benim yerim milletimin yanıdır' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı görmedik mi? Bir lidere yakışır şekilde milletiyle birlikte bu devleti, bu bayrağı, bu vatanı korumak için canını ortaya koymadı mı? Bir adamın adamlığı nerede ortaya çıkar. Ölümle karşı karşıya kaldığında ortaya çıkar, bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız. Ölümle yüz yüze geldiğinde onun gösterdiği tavra bakın. O gece gökyüzünde F16'lar, o asker görünümlü teröristlerin ele geçirdiği bizim uçaklarımız, Meclisimizi bombalarken, bu milletin evlatlarını bombalarken, Recep Tayyip Erdoğan milletinin yanında olmak için bir belirsizliğe uçtu. Kendisine 'efendim Yunanistan'a da uçabiliriz, Katar'a da uçabiliriz' denildiğinde ne dedi 'benim yerim milletimin yanıdır. Öleceksem, milletimle beraber ölürüm'."

Siyaset yol yürümektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşe ilişkin de Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Bugün Gandicilik oynayan Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı. Hani 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için 'kontrollü darbe diyor' ya 15 Temmuz'a. O gece ne yaptı Atatürk Havalimanı'ndan kontrollü bir şekilde kaçtı. 'Darbe olursa tankların üzerine çıkarım' diyen adam o gün kontrollü bir şekilde kaçtı. Şimdi adalet için yol yürüyormuş. Sen ne zaman bu milletin hakkını savunacak bir iş yaptın. Siyaset yol yürümektir ama Ankara ile İstanbul arasında yürümek değildir. Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır. Adaletle, dürüstlükle, samimiyetle, sadakatle bu milletin yanında yürüyerek iz bırakmaktır. Adnan Menderes gibi Turgut Özal gibi Erbakan gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi iz bırakmaktır."
Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:07
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  19. Erbakan
  20. Türkoğlu
  21. Ramazan Bayramı
  22. Enis Berberoğlu
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