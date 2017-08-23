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Kılıçdaroğlu hakkında bomba yorum: Siyaset için soyundu!

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, bugünkü yazısında, sözde ‘adalet’ yürüyüşü sırasında karavanda yemek yerken çekilen atletli fotoğrafı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Siyaset için soyundu’ yorumunda bulundu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:44
Kılıçdaroğlu hakkında bomba yorum: Siyaset için soyundu!

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, bugünkü yazısında, sözde ‘adalet’ yürüyüşü sırasında karavanda yemek yerken çekilen atletli fotoğrafı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Siyaset için soyundu’ yorumunda bulundu.

İŞTE MEHTAP YILMAZ'IN O YAZISI:

Ha bir bu kalmıştı yapmadığı, bunu da yaptı...

Siyaset için “soyundu...”

Kulağına üflemişler bir kere...

“Seni başkan yaptıracağız... Seni başkan yaptıracağız... Seni başkan yaptıracağız...” diye...

Artık kim tutar Kemal’i?

Siyaset için soyunur tabii... Aklınca halk pozu verecek...

Mine Kırıkkanat’ın çizdiği “kısa bacaklı, kıllı, geviş getiren, mangalcı, atletli halk” tipolojisinden esinlenip, yemek masasında beyaz atletle poz verir...

Masada her şey düşünülmüş...

Mesela Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Darbe gecesinde kaçıp saklandığı evdeki gibi grand tuvalet değil, kırış kırış bir atletle poz vermiş...

15 Temmuz gecesindeki gibi kahve yudumlayarak TV izlerken değil, yoğurt kaşıklarken görünmeyi tercih etmiş...

En şahanesi de masadaki ekmek poşeti olmuş bence... 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:44
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Mehtap Yılmaz
  • hakhak17 dk önce
    adam gibi adam ne milyar dolarları var ne çocuklarını yurtdışıda müteahitler okuttu ne milletin malını yedi özü sözü bir , ona buna dayılanmayan, küfretmeden kırmadan dökmeden işlerini yürüten , önüne gelenin kandıramadığı etrafında tek bir yandaş yalaka bulunmayan delikanlı mütevazi içimizden biri. yandaşın beğenmemesi gayet normal. adamda yanlış bulamayınca fanilasına taktılar.
  • cemaleddincemaleddin17 dk önce
    Adam cagiz ne yapacagini bilemiyor. Her shekilden bir oy diyerek sanki dilenci gibi rol veriyorlar. Danishmanlari utansin.
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 45 dk önce
    Şener Şen in filmi vardı ÇIPLAK VATANDAŞ bunu görünce birkez daha izledim. Çok Güldüm. hu ha ha ha hu ha ha ha .
  • AliAltunAliAltun58 dk önce
    Sanat için değilmiydi o
  • DadaşDadaş1 sa önce
    Film icin soyunanları duymuştuk ama siyaset icin soyunanı ilk defa duyduk. Bu kesin soyunup filmlerde oynıyacakCDleri yoksatar
  • SonicSonic1 sa önce
    Nice insanlar gördüm üstünde elbise yok nice elbiseler gördüm içinde insan yok
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