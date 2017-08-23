Kılıçdaroğlu hakkında bomba yorum: Siyaset için soyundu!

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, bugünkü yazısında, sözde ‘adalet’ yürüyüşü sırasında karavanda yemek yerken çekilen atletli fotoğrafı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Siyaset için soyundu’ yorumunda bulundu.

İŞTE MEHTAP YILMAZ'IN O YAZISI:

Ha bir bu kalmıştı yapmadığı, bunu da yaptı...

Siyaset için “soyundu...”

Kulağına üflemişler bir kere...

“Seni başkan yaptıracağız... Seni başkan yaptıracağız... Seni başkan yaptıracağız...” diye...

Artık kim tutar Kemal’i?

Siyaset için soyunur tabii... Aklınca halk pozu verecek...

Mine Kırıkkanat’ın çizdiği “kısa bacaklı, kıllı, geviş getiren, mangalcı, atletli halk” tipolojisinden esinlenip, yemek masasında beyaz atletle poz verir...

Masada her şey düşünülmüş...

Mesela Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Darbe gecesinde kaçıp saklandığı evdeki gibi grand tuvalet değil, kırış kırış bir atletle poz vermiş...

15 Temmuz gecesindeki gibi kahve yudumlayarak TV izlerken değil, yoğurt kaşıklarken görünmeyi tercih etmiş...

En şahanesi de masadaki ekmek poşeti olmuş bence...

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