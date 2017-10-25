Siyami Ersek Hastanesi önünde silahlı kavga: 4 kişi yaralı

İddiaya göre, beyaz bir otomobil ile hastane girişine gelen kişiler, bahçede bekleyen bir grup hasta yakınına pompalı tüfekler ile ateş açtılar. Hasta yakınları ise yanlarında bulunan tüfek ile karşılık verdi.

Çıkan çatışmada hasta yakını 2 kişi ile hastane personeli bir kişi hafif yaralandı. Yaralılara çevredekiler tarafından hastane aciline götürüldü. Burada müdahale edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BİR YARALI OTOMOBİLLE GÖTÜRÜLDÜ

Otomobil ile gelen grup içerisinden yaralanan diğer kişi ise, arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek götürüldü. Silahlı çatışmanın yaşandığı iki grup arasında husumet olduğu öğrenildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Ekipler hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise hastane önünde çalışma yaptı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "23 Ekim günü trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışma sonucunda olaya karışan taraflar bugün Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Dr. Siyami Ersek Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Araştırma Hastanesi önünde tekrar karşılaştıkları ve aralarında çıkan sözlü tartışma sonrasında yanlarında bulunan pompalı tüfekle birbirlerine ateş etmişlerdir" denildi.

Olaya karışan şüphelilerden 3 kişinin ayaklarından yaralandığı ve tedavilerinin değişik hastanelerde sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay sırasında yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ise ayakta yapılan tedavileri sonrası taburcu olmuşlardır. Ayrıca hastane önünde bulunan ambulans aracında ve hastane penceresinde zarar meydana gelmiştir. Emniyet birimlerince olay yerinde ele geçen deliller muhafaza altına alınmış olup olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen firari şüphelilerin aranmasına ve diğer delillerin temini noktasında araştırmalara devam edilmektedir."