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Siyahilerle polisler çatışmaya başladı...

Londra'da siyah bir gencin ölümünün ardından düzenlenen protestoda çatışma çıktı. 6 polis yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

27 Haziran 2017 Salı 16:46
Siyahilerle polisler çatışmaya başladı...

25 yaşındaki Edir Frederico Da Costa'nın ölümü üzerine protestocular Pazar akşamı Londra'nın doğusundaki Stratford bölgesinde yürüyüş düzenledi.

Protestocular, Da Costa'nın bu ay polis tarafından "vahşice dövüldüğünü" iddia etti.

"Edson" adıyla bilinen Da Costa, trafik kontrolünde durdurulduktan 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Da Costa için kampanya yürütenler, onun boynunun kırıldığını ve başı da dahil olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden darbe aldığını söylüyor.

"Adalet istiyoruz"

Forest Gate polis karakolunun önünde toplanarak yürüyüşe geçen göstericilerin "Adalet İstiyoruz" ve "Edson için Adalet" sloganları attıkları belirtiliyor.

Protestolar sırasında polise tuğlalar atıldığı da belirtiliyor.

İngiliz polisi çıkan olaylarda 6 polisin yaralandığını, bu polislerden dördünün hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Başkomiser Ian Larnder'ın protesto sırasında protestocuların yanına gelerek soruları yanıtlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Polisle ilgili şikayetleri inceleyen Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu'nun açıklamasına göre, erken otopsi sonuçları polisin müdahalesinin bir omurga yaralanmasına yol açmadığını gösteriyor.

Komisyon olayı soruşturuyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:46
  1. Frederico Da Costa
  2. Adalet İstiyoruz
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