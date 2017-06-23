Siyahilere zulüm bitmek bilmiyor...

ABD'nin Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinde siyahi şüphelileri öldüren iki polisin yargılandıkları davalarda suçsuz bulunması siyahilerin tepkisini çekti.

Olaylara ilişkin yayınlanan videoları analiz eden uzmanlar, polislerin "aşırı şiddet" kullandığı kanısında.

Yılbaşından bu yana ABD'de 460 kişi polis tarafından öldürüldü.

Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde, geçen yıl ağustos ayında polisten kaçan 23 yaşındaki Sylville K. Smith'in öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Jüri olaya karışan polis memuru Dominique Heaggan-Brown'ı suçsuz buldu.

Birinci dereceden cinayet

Savcılık, polis memuruna dikkatsizlik sonucu birinci dereceden cinayet davası açmıştı. Polis suçlu bulunsa 60 yıla kadar ceza alabilecekti.

Olaya ilişkin mahkemeye sunulan polis kamerası kayıtlarında, uyuşturucu ticareti şüphelisi Smith'in, polisin "Dur" ihtarına rağmen elindeki tabancayla kaçmaya başladığı ve silahı çitlerin üzerinden attığı görülüyor.

Bu sırada polisin ateş etmesi üzerine sağ kolundan vurulup yere düşen ve etkisiz hale gelen zanlıya polis memuru Heaggan-Brown ikinci kez ateş ediyor. Smith, bu kez göğsünden aldığı yara nedeniyle olay yerinde hayatını kaybediyor.

Savcılık, ilk ateşin makul olduğunu ancak yerde etkisiz hale gelmiş ve silahını atmış yaralı zanlıya ikinci kez ateş edilerek öldürülmesinin suç olduğu gerekçesiyle polis memuruna dava açmıştı.

Jüri heyeti polis memurunu davada suçsuz buldu.

Smith'in ailesi karara tepki gösterirken, üvey kardeşi Shannon Daniels, polisin kardeşini kasıtlı vurduğunu savunarak, "Bu polis memurları sizi her yerde vurabiliyor ve hiç ceza almıyorlar." ifadesini kullandı.

Otomobildeki siyahiyi 7 kez ateş ederek öldürdü, ceza almadı

ABD'de polis şiddeti nedeniyle yıllık ortalama bine yakın kişi hayatını kaybediyor. 2015'te 991, 2016'da da 963 kişinin polis tarafından öldürüldüğü ülkede bu yılın başından beri 460 kişi polis tarafından vurularak yaşamını yitirdi.

Bu olayların çoğunda savcılık dava dahi açmazken, açılan davalarda mahkumiyet kararı verilmesi de çok nadir gerçekleşiyor.

Minnesota eyaletinde geçen hafta sonuçlanan davada da siyahi sürücüyü öldüren polis memuru beraat etti.

Savcılık tarafından karar sonrası kamuoyu ile paylaşılan polis kamerası görüntülerinde polis memuru Jeronimo Yanez otoyolda bir aracı durduruyor. Yanez otomobilin sürücüsüne stop lambaları yanmadığı için kendisini durdurduğunu söylüyor.

Sürücü Philando Castile, belgelerini isteyen polise, aracında ruhsatlı silahı olduğunu anlatıyor. Bu sırada iddiaya göre cüzdanını çıkarmaya çalışan sürücüye polis memuru saniyeler içerisinde art arda ateş ediyor. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Castile araçta hayatını kaybediyor. Görüntülerde araçta sürücünün kız arkadaşı ve onun küçük kızının da olduğu görülüyor.

Savcılığın ikinci dereceden cinayet ve araçtakilerin hayatını tehlikeye atmaktan dava açtığı polis memuru, jüri tarafından suçsuz bulundu.

"Sistem siyahileri mağdur etmeye devam ediyor"

Mahkeme çıkışı karara tepki gösteren Castile'nin annesi Valerie Castile, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim oğlum bu kenti seviyordu ancak bu kent tarafından öldürüldü. Katili elini kolunu sallayarak gidiyor. Şaka mı bu? Sistem siyahileri mağdur etmeye devam ediyor." dedi.

New York Times gazetesinin söz konusu görüntüleri yorumlattığı uzmanlardan Georgetown Üniversitesi Hukuk Profesörü Paul Butler, öldürülen sürücünün yapması gereken her şeyi yaptığını, dürüst ve kibar bir şekilde silahı olduğunu söyleyip polise cüzdanını çıkaracağını belirttiğini ancak paniğe kapılan polisin bunu gözardı edip ateş ettiğini kaydetti.

Polisten 'aşırı şiddet'

Gazeteye açıklama yapan bazı uzmanlar, polisin "aşırı şiddet" kullandığı görüşünde.

Videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyada da karara büyük tepki gösterildi.

Bir siyahi sosyal medya kullanıcısı, "Sadece derinizin rengi polis tarafından öldürülmenize neden olabilir?" yorumunu yaparken bir diğeri de görüntülere göre polis memurunun hapisten hiç çıkmaması gerektiğini savundu.

Öte yandan geçen pazar günü de Seattle kentinde hırsızlık ihbarına giden polis, 30 yaşındaki 4 çocuklu ve hamile siyahi Amerikalı Charleena Lyles'i ateş ederek öldürmüştü.

Polis, kadının bıçaklı olduğunu savunmuş, ailesi ise hamile kadının bıçaklı bile olsa öldürülmeden kontrol altına alınabileceğini belirterek, polis memurunun aşırı güç kullanılmasına tepki göstermişti.