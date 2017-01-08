Sivillerin kurban olduğu belde: Yemen

Yeni Şafak Yazarı Taha Kılınç, BM'nin "acil gıda yardımı gerekli" açıklaması ile tekrar gündeme gelen Yemen'i bugünkü (07.01.2017) köşesine taşıdı.



2015'in ilk haftalarında İran destekli Şiî-Hûsî milislerin başkent Sanaa ve çevresini ele geçirmesiyle patlak veren Yemen krizinin artık kontrolden çıktığını yazan Kılınç, Suudi Arabistan'ın işgal edilen bölgeleri Hûsîlerin elinden alabilmek için askeri koalisyon kurduğunu yazdı.



İşte Kılınç'ın yazısının ilgili bölümü:



SUUDİLER KATI AMBARGO UYGULUYOR



Suudi Arabistan'ın uyguladığı katı ambargo ve sık sık sivilleri hedef alan fiyasko dolu operasyonlarıyla krizi daha da ağırlaştırıyor.



AMBARGONUN SEBEBİ NE?



Arap koalisyonunun ambargo uygulamasının esas amacı, Hûsîlerin İran'dan silah ve maddi destek almasının önüne geçmek.



AMBARGO, SİVİLLERİ VURUYOR



Bu bir ölçüde sağlanabilse de, çatışmaların etkili olduğu orta ve kuzey bölgelerde insanlar günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamaz halde.



FİYATLAR ARTIYOR, SALGIN HASTALIKLAR YAYILIYOR



Ülkede gıda fiyatları kat kat artarken, savaş nedeniyle salgın hastalıklarda da büyük artış gözlemleniyor. Koalisyon tarafından hastane ve kliniklerin de bombalanması, Yemenli sivillerin karşı karşıya bulunduğu bir başka zorluk. Fakirliğin zaten kol gezdiği ülkede, hasbelkader parası olanlar da tedavi imkânlarından ve bunun için gerekli altyapıdan mahrum.



HUSİLER DE AMBARGO UYGULUYOR



Öte yandan, İran destekli Hûsî milislerin kontrolü altındaki bölgelerde de ambargo şartları geçerli. Hûsîler, sivil desteğini ve insan gücünü kaybetmemek için ele geçirdikleri noktalardan giriş-çıkışları engelliyor.



REHİNE ve KURBAN



Siviller, bu sonu görünmeyen savaşın rehineleri ve en büyük kurbanları durumunda.



3 MİLYON SİVİL ACİL YARDIMA MUHTAÇ



Birleşmiş Milletler'in resmi raporlarına göre, 3 milyon dolayında Yemenli sivil şu anda acil yardıma muhtaç; 400 bine yakın çocuk da, açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdiye kadar ambargonun sebep olduğu açlıktan ölen kişi sayısı ise tam olarak bilinmiyor, ancak rakam binlerle ifade ediliyor. Bölgeye ulaşabilen az sayıda gazeteci ve uluslararası ajansın geçtiği kareler, yürek parçalayacak cinsten.

SİVİLLER YOK OLUYOR

İran'ın Bâbu'l-Mendeb Boğazı üzerinden Arabistan Yarımadası'nın güneyini tahakkümü altına alma girişimi ve bu girişime Arapların verdiği plansız-programsız cevap, savaşta hiçbir şekilde dahli bulunmayan milyonlarca insanın gözlerimizin önünde yok oluşuna yol açıyor.

BURADA SES GETİRMİYOR AMA YEMEN BİZE ÇOK YAKIN

Yemen'deki insanlık dramı, bizim buralarda Halep ya da Filistin gibi ses getirmiyor. Bunda hem bilgi akışının sağlıklı olmamasının, hem de bize coğrafi olarak uzaklığının etkisi var. Oysa Yemen, bize zannettiğimizden çok daha yakın. Hem de yer yönden.