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Sivilleri katledenlere beraat kararı verildi!

Washington'daki temyiz mahkemesi, 2007'de Irak'ta 14 sivilin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan Amerikan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın dört eski çalışanıyla ilgili mahkumiyet kararını bozdu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:05
Sivilleri katledenlere beraat kararı verildi!

Washington'daki temyiz mahkemesi, 2007'de Irak'ta 14 sivilin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan Amerikan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın dört eski çalışanıyla ilgili mahkumiyet kararını bozdu.

Üç yargıçtan oluşan federal temyiz mahkemesi, eski Blackwater güvenlik görevlisi keskin nişancı Nicholas Slatten’ın birinci derece cinayetten 2015'te aldığı ömür boyu hapis mahkumiyetini bozarak, yeniden yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti Slatten’ın, olaya karışan ve 30 yıl hapis cezası verilen diğer üç şirket çalışanı Paul Slough, Dustin Heard ve Evan Liberty ile birlikte yargılanmamış olması gerektiğini belirtirken, söz konusu üç mahkumun aldığı cezanın ağır olduğu hükmüne vardı. Mahkeme, Blackwater'ın söz konusu dört eski çalışanıyla ilgili mahkumiyet kararını bozma kararı aldı.

Kararda, Slatten’ın yapılacak yeni duruşmada ilk ateşi kendisinin açmadığını gösteren delilleri sunabileceği belirtildi.

Savunma avukatları, Blackwater çalışanlarının tamamen korunma amacıyla kendilerine açılan ateşe karşılık verdiklerini ifade ederek, müvekkillerinin şiddet ve savaş dolu gergin bir ortamda görev yaptıklarını belirtmişlerdi.

Temsilciler Meclisinin bir raporunda, Blackwater'ın rastgele adam vurmaktan, uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi çeşitli nedenlerle yüzlerce kişiyi kovduğu bilgisine yer verilmişti.

BLACKWATER ŞİRKETİ RASTGELE İNSANLARI VURMUŞTU

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerikalı diplomatları korumakla görevlendirilen şirket, 16 Eylül 2007'de Bağdat'ın Nisur Meydanı'nda sivillere ateş açmıştı. Olayda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 Iraklı hayatını kaybetmiş, 17 sivil yaralanmıştı. Olay, başta Irak'ta ve ABD'de olmak üzere dünya genelinde öfke yaratmış ve firmayla anlaşma yapan ABD Dışişleri Bakanlığına tepki gösterilmişti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:05
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