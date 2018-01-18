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Sivilleri canlı kalkan yapmayı planlıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan terör örgütü hedeflerine yönelik olası sınır ötesi operasyonu gündemdeyken YPG/PYD/PKK, ilçedeki bazı gençleri zorla silah altına almaya, gasbettikleri evlerde siperler oluşturmaya başladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 02:36
Sivilleri canlı kalkan yapmayı planlıyorlar

Terör örgütünün, sivil halkı "canlı kalkan" olarak kullanmayı planladığı belirtildi.

ÇUKUR KAZMAYA BAŞLADILAR

Özellikle sosyal medyadan, terör örgütüne yakın hesaplar tarafından propaganda çalışmalarına hız verilirken bölgede yaşayan halkı tehditlerle evlerinden eden teröristler, buralarda mevziler hazırlıyor, bazı bölgelere çukurlar kazıyor. DEAŞ üyesi bazı teröristlerin de ilçeye gelerek terör örgütü YPG/PYD/PKK ile hareket etmeye başladığı öğrenildi. Bu teröristlerin, örgüt tarafından canlı bomba saldırılarında kullanılmasının muhtemel olduğu belirtildi.

SİVİLLER KAÇMAYA BAŞLADI

Afrin'de yaşanan bazı siviller ilçeyi terk etmeye başladı. Az sayıda eşya alabilen aileler, ilçeyi terk ederek özellikle Halep'e yönelirken teröristler kritik bölgelerde yaşayan halkın ise ilçeyi terk etmelerine izin vermiyor. Terör örgütü YPG/PYD/PKK üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası bir harekatı sırasında söz konusu bölgelerdeki halkı "canlı kalkan" olarak kullanmayı planladıkları kaydedildi.

TERÖRİSTLERE SİLAHI ABD VERİYOR

Güvenlik kaynakları, Afrin'den Amanoslar'a sızdırılanlar arasında tanksavar silahı, roket ve ağır makineli tüfekler gibi ağır silahlar ile uçaksavar mermisi türünde mühimmatların yer aldığını ifade ediyor. Örgütün bu silah ve mühimmatları, özellikle Ekim 2015'ten itibaren Esed rejiminin yardımıyla edindiği biliniyor. Bu tarihten itibaren PYD'nin, ana gövdesi PKK'ya da silah ve mühimmat aktarımının arttığı görülüyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 02:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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