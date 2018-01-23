Sivillere yardım eli

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 4. gününe girdi. Harekatın dördüncü gününde TSK ve ÖSO, terör örgütü PYD/PKK’nın işgalindeki Afrin’e doğusundaki Azez’den operasyon başlattı. Sınır hattındaki 11 köy PYD işgalinden kurtarıldı. Leopard ve M-60 tanklarıyla Azez’den ilerleyen Mehmetçik son olarak, Afrin’in stratejik önemdeki Burseya Dağı’nı ele geçirdi. 170 hedefi imha etti. Öte yandan olası göç hareketine karşı da hazırlıklar tamamlandı.



Kızılay hazırlık yaptı



Türkiye bir yandan Afrin’i teröristlerden temizliyor, bir yandan da sivillere en ufak bir zarar gelmemesi için azami dikkat gösteriyor. Bu kapsamda, Türk yardım kuruluşları da sivillerin mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgedeki insani yardımın kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin sürdürülmesi noktasında ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Şu an için yaklaşık 50 bin kişinin çıkmak istediği bilgisi var elimizde. Dolayısıyla bu insanlara yönelik barınma merkezi oluşturuyoruz” dedi.



İHH TEYAKKUZA GEÇTİ



İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı da (İHH), Afrin’den gelecek olası bir göç dalgasına karşı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. İHH, Reyhanlı ve Kilis’te bulunan depolarına takviye çalışmaları yürütürken, gerektiği takdirde bölgeye gönüllü sevki için teyakkuza geçti. İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, “Afrin’den sivil göçün 3 bölgeye ayrılması bekleniyor. Halep merkez, İdlib ve Fırat Kalkanı bölgesi. İHH olarak sivillere yönelik her türlü insani yardım desteği için hazırlığımızı yaptık” diye konuştu.



Deniz Feneri’nden insani yardım



Suriye’deki iç savaş mağdurlarına ulaştırmak üzere toplanan yardım malzemeleri Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilciliğinin Bornova ilçesindeki merkezinde tır’a yüklendi. Derneğin Ege Bölge Temsilcisi Harun Ece, uğurlama töreninde, İzmirlilerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Ece, temin edilen 7 bin 705 parça giyim, 400 koli gıda, 200 koli temizlik malzemesi, 480 paket hasta bezi, 620 paket bebek bezi, 63 bin 272 oyuncaktan oluşan malzemelerin Haremeyn kampında dağıtılacağını kaydetti. Dua edilmesinin ardından yardım malzemesi taşıyan tır yola çıktı.

HAREKATIN ÖNEMLİ ANLARI

Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında havalanan Türk savaş uçakları, Raco bölgesine hava harekâtı düzenliyor.



Zeytin Dalı harekâtında MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek sağlıyor. MİT, Afrin merkezindeki elemanlarının çektiği ve uydudan alınan görüntüleri analiz ediyor.



Zeytin Dalı harekâtında YPG’li teröristlerden kurtarılan köylerde örgütün paçavraları yere indirildi.



Afrin’e, doğusundaki Azez’den operasyon başlatan TSK ve ÖSO Burseya Dağı’nı ele geçirdi.



Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Mehmetçik’in YPG’li teröristlerden geri aldığı köylerin sayısı 13’e yükseldi.



Süleyman Şah Tugayı, Şeyh Hadid’e bakan en büyük tepeyi ele geçirdi.



PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan 170 hedef imha edildi.



Afrin harekatında Gülbaba bölgesindeki Dırmık dağı eteklerinde çatışmalar yoğunlaştı. Çatışmanın sesleri, Kilis’in sınır köylerinde de duyuluyor.



Harekatın ilk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri girildi. Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Afrin’e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde çatışmalar yaşandı. Terör örgütünün kontrol altında tuttuğu 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütünün yollara döşediği 17 tuzak imha edildi. Mehmetçik ilerleyişini sürdürüyor.