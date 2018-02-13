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Sivil kıyafetli teröristler saldırdı! TSK bombayla havaya uçurdu

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren Türkiye'ye yönelik gerçekleşen ve sivil ölümlerine neden olan YPG/PKK saldırıları İHA'lar tarafından böyle kayda alındı.

13 Şubat 2018 Salı 13:31

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından çekilen görüntüler, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının meskun mahallerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne serdi. Hatay, Reyhanlı ve Kilis'te bugüne kadar 7 sivilin öldüğü, 113 sivilin de yaralandığı saldırıların failleri İHA'lar tarafından görüntülendi.

Afrin'in batısındaki Cinderes'in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç terörist görülüyor. Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor.

Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.

İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler bir süre sonra YPG/PKK'ya ait örgüt karargahına ulaşıyor. Örgüt karargahında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor.

SÖZDE KARARGÂHLARI BAŞLARINA YIKILDI

Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA'ların karargahın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları.

İHA'lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargahı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.

AFRİN’DEN TÜRK TOPRAKLARINA 24 GÜNDE 98 ROKET VE HAVAN FIRLATILDI

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra 21 Ocak'tan bu yana Hatay ve Kilis'te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2'si Suriyeli 7 sivil hayatını kaybetti, 113 kişi yaraland

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 13:31
  1. Hatay
  2. Reyhanlı
  3. Kilis
  4. Afrin
  5. Zeytin Dalı Harekatı

YORUM YAZ

  • aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa55 dk önce
    hepsi gebermiştir bu törörüşler,
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    Haydut ve terörist amerika yıllardır pkk pyd ypg terör örgütülerine yardım ediyor. şehit edilen her Mehmetçiğimizin kanında kahpe amerikanın parmağı var şüphesiz. askerimize sıkılan kurşunlar amerikanın terör örgütlerine verdiği silahlardan çıkıyor.eğer hükümet ciddi ise somut adımlar atmalı.halk artık icraat bekliyor. boş laf değil.ülkemizde terörist Haydut katil tecavüzcü amerikan askeri istemiyoruz.ülkemizde kahpe aşağılık amerikan yetkilileriistemiyoruz TÜRKİYEMİZDEN defolu gidin piç kurları amerikalilar
  • hakanhakan1 sa önce
    hahaha en sondaki gümmm diye oranın havaya ucurulması cok iyi yaa
  • Maho ağaMaho ağa1 sa önce
    Sivil kıyafetli teröristler ayakkabıları ve elbiseleri aynı renk ve tipte, bir firmanın malı.!!!!
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