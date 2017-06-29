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Sivil kıyafetli İsrail askerleri Filistinli genci katletti

Sivil kıyafetli İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın El Halil’deki Kiryat Arba Yahudi yerleşim bölgesinde bir Filistinliyi ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:19
Sivil kıyafetli İsrail askerleri Filistinli genci katletti

İsrail askeri sözcüsünün İsrail medya kaynakları yer alan açıklamasında, şehirde Filistinlilerde silah arayan sivil kıyafetli İsrail askerlerinin bir gencin üzerinde silah bulunduğunu iddia etti. Ani bir tehdit algıladıklarını iddia eden İsrail askeri, Filistinli genci öldürdü. Sözcü olayda İsrail askerlerinde herhangi bir kayıp ya da yaralanma olmadığını söyledi. Öldürülen Filistinli gencin 26 yaşında El Halil Şehrinden Iyad Ghaith olduğubelirtildi.

Ghaith’in 2015’de Kudüs’te başlayan intifada öldürülen 326’ıncı Filistinli olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:19
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  2. Batı Şeria
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  4. Kudüs
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