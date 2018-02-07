Sivil kahramanların yakınlarına ikinci istihdam müjdesi

Meclis’e geçen hafta sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda sivil terör mağdurlarının haklarında önemli bir iyileştirme sağlayan düzenlemeye de yer verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, şehit yakınları ve gazilerin haklarında mevzuattan kaynaklı bazı farklı uygulamaların ortadan kaldırılması, bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini amaçlayan çalışmalardan bir yenisi olan düzenlemede, Türkiye’nin bekası, bütünlüğü için üstün kahramanlık gösteren ve bu esnada yaşamını yitiren sivil vatandaşların yakınlarına da diğer şehit yakınlarına olduğu gibi kamuda iki istihdam hakkı verilmesi kararlaştırıldı.