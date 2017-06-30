Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Siverek’te taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile bireylerinin taşlı ve sopalı kavgasında 5 kişi yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 12:21
Siverek’te taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek-Şanlıurfa karayolu Ayvanat Mahallesi mevkiinde medyana geldi. İddiaya göre, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çağdaş kırsal Mahallesi’nde ikamet eden aile fertleri otomobil ile ilçe merkezinde gelen ve aralarında daha önce husumet olan akrabalarını takibe aldı. İlçe merkezine yaklaşan yakınlarının otomobilini durduran aile fertleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi sonrası yatışan kavgada Hamra, Eyüp, Nureddin, Mehmet ve Lütfü C., aldığı taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Kavgada tarafların kullandığı bir otomobilin camları taşla kırıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:21
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli çocuklar lağım sularında serinliyor
    1. Suriyeli çocuklar lağım sularında..
    2. Karabük’te yangın helikopteri..
    3. Bal ormanları arıcıların hizmetinde
    4. Körfez Mahallesi’nde yayalar için..
    5. Çocuklar, aileleriyle Kağıt Müzesi’nde..
    6. Dicle Elektrik’ten klima uyarısı
    7. 15 Temmuz Parkı görsellerle..
    8. Toprak kaymalarını engellemek için..
    9. Kılıçdaroğlu 15 gündür karavanda..
    10. Başiskele’nin parklarına onarım..
    11. Büyükşehirden engelsiz hizmet
    12. Batman’da tarihi yerler temizleniyor
    13. İdlib'de kimyasal silah kullanıldığı..
    14. Karabükspor’da futbolcuların sağlık..
    15. Çaldıran’daki metruk yapılan..
    16. ASAT’tan kanalizasyon çalışması
    17. Çocuklardan park talebi
    18. Borsa ilk yarıda yatay seyrediyor
    19. Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü
    20. İstanbul toplu ulaşımında yeni ücret..
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın