Siverek katı atık istasyonunun temeli atıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek - Diyarbakır karayolunun 3’üncü kilometresinde 10 dönümlük alan üzerinde yapılması planlanan katı atık aktarma istasyonunun temeli atıldı. Doğadaki her türlü kirliliğine sebebiyet veren katı atık vahşi depolama sistemi yerine büyükşehir belediyesi tarafından 3 milyon lira maliyet tutarındaki yatırımla kurulacak tesis, günlük 200 ton katı atık transferi sayesinde Siverek’in çöp depolama sorununu çözüme kavuşturacak. Tesisin faaliyete girmesinin ardından katı atık, Şanlıurfa merkezde bulunan Entegre Katı Atık Tesisine taşınarak burada elektrik enerjisine dönüştürülecek.

“Tüm ilçelerimize aynı hizmeti ulaştırmanın derdindeyiz”

Katı Atık İstasyonunun temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Siverek için her türlü yatırımı planladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bugüne kadar Siverek nüfusunu göz önünde bulundurarak çözülmesi gereken katı atık olayını nihayet sonuca bağlıyoruz. Şuanda ki mevcut alandan yükselen dumanlar ve kokular Siverek için çok olumsuz bir tablo oluşturuyor. Bunun önüne geçebilmek için Büyükşehir belediyesi olarak harekete geçtik. Bir süre fizibilite çalışmaları yaptıktan sonra neticede aktarma istasyonu ile tesis yapmaya ve bu tesiste biriken atıkları Şanlıurfa Entegre Katı Atık Tesisine taşıyarak elektrik enerjisi üretmeye karar verdik. Bugün de burada temel atımını gerçekleştiriyoruz. Tüm Siverek halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Çiftçi konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü de hatırlatarak şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlıklı, uzun ömür diledi. Birlik ve beraberlik vurgusunu Siverek’te de yineleyen Başkan Çiftçi, devam eden anma programlarına tüm halkı davet etti.

Törende Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise "Siverek’e yakışmayan bu kötü görüntüden bizlere kurtardığından dolayı başkanımız Nihat Çiftçi’ye ve emeği geçen bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. AK Parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik ile Siverek Kaymakamı Metin Demirel de aynı dileklerde bulunarak Siverek için önemli yatırımlar gerçekleştiren Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından temel atım töreni gerçekleştirildi.