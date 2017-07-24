Siverek-Hilvan karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Hilvan yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 80 KD 747 plakalı hafif ticari araç, karayolunun 30. kilometresi Çaylarbaşı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunanlardan Harun Demirel olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammet, Tuba, Mehmet Berk ve Elif Demirel yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine Siverek ve Hilvan ilçelerinden olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanırken, aracın yol kenarına çekilmesiyle akış normale döndü.

Kazada hayatını kaybeden Demirel’in cesedi otopsi için Siverek Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.