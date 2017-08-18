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Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Karataş’a ziyaretler sürüyor

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesiyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine atanan Ali Kemal Karataş’a ziyaretler sürüyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:58
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Karataş’a ziyaretler sürüyor

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesiyle Düzce Cumhuriyet Savcılığı görevinden Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ali Kemal Karataş’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, Emniyet Müdürü Yener Gül ile AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, Başsavcı Karataş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Siverek’te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Ali Kemal Karataş, ziyaretlerinden dolayı protokol üyelerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:58
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