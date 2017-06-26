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Sivas'tan kara haber: 1 şehit, 5 yaralı

Sivas'ta görev hazırlığı için birliklerine giden askerlerin bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:46
Sivas'tan kara haber: 1 şehit, 5 yaralı

SİVAS

Sivas'ta görev hazırlığı için birliklerine giden askerlerin bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Sivas Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığı emrindeki Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin (25) kullandığı 58 TY 613 plakalı otomobil, Sivas-Ankara karayolu Devlet Su İşleri kavşağında refüje çarptı.

Sürücü ile jandarma uzman onbaşılar Murat Yalçın (23), Mevlüt Gümüş (23), Bekir Kara (23), Sefa Özdemir (23) ve Muhammet Tekin (23) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Dede, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Askerlerin, Yıldızeli ilçesi Banaz köyünde düzenlenen 28. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için görevlendirildiği, kıyafet değiştirme ve teçhizatlarını almak üzere birliklerine giderken kazanın meydana geldiği bildirildi.

Manisa'nın Saruhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin cenazesi, Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:46
  1. Gümüş
  2. Ankara
  3. Sivas
  4. Manisa
  5. Ab
  6. Banaz
  7. Pir Sultan Abdal
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