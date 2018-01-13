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Sivas'tan Erzurum'a ilginç çağrı! Yollayın biz hazırız...

Sivas Belediyesi sosyal medya Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek,"Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" çağrısında bulundu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:57
Sivas'tan Erzurum'a ilginç çağrı! Yollayın biz hazırız...

Sivas Belediyesi kar yağmaması nedeniyle sosyal medya Erzurum Belediyesi'ni etiketleyerek,"Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" çağrısında bulundu.

Son yılların en kurak kışını yaşayan ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta karın bir türlü yağmaması nedeniyle Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından Erzurum Belediyesi'ne esprili bir çağrıda bulundu. Sivas Belediyesi tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketliyerek yaptığı paylaşımda,"Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" çağrısında bulunuldu. Yapılan çağrıda Erzurum'un kar yağmış görüntüsü kullanılırken, Sivas'ın ise Cumhuriyet Meydanı'nın yer aldığı fotoğrafı yer aldı.

Yapılan esprili çağrı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 17:57
  1. Sivas Belediyesi
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