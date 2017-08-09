Sivas’ta traktör devrildi: 1 ölü
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:02
Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ağcabal (21) yönetimindeki 58 SA 131 plakalı traktör, ilçeye bağlı Karaçam köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan Ağcabal, Koyulhisar İlçe Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Ağcabal’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.