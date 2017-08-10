Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:15
Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, saat 16.45 sıralarında Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İhsan Gümüş (54) yönetimindeki 34 FB 1138 plakalı hafif ticari araç, eski Erzincan karayolu üzerinden D-100 karayoluna çıkarken refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Gümüş ile araçta bulunan Dönay (54), Şükriye Gümüş (61), Zeynep (43) ve Elif Kuş (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:15
  1. Erzincan
  2. Gümüş
  3. Sivas
  4. FB
  5. Suşehri
  6. Erzin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar mahvoldu...
    1. Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar..
    2. Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz
    3. Kaddafi'nin ardından: Libya neden hala..
    4. Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata..
    5. O dava sürüyor... 27 kişiye idam..
    6. Pilotsuz uçaklar için tarih verildi
    7. O kentte 2 ayda 1040 PKK'lı öldü
    8. Arda Turan tekrar Milli Takımda
    9. Şoke eden saldırı... 20 Askerini daha..
    10. Ordu birliklerine el koydular...
    11. PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi
    12. Bağcılar'da kapalı yüzme havuzlarında..
    13. Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine..
    14. Trump'dan savaş açıklaması
    15. Trump'tan yeni Kuzey Kore açıklaması!
    16. Çapa Bilim Koleji'nden üstün başarı
    17. ABD'den o bölge için korkunç açıklama
    18. Hainler Ömer Halisdemir'e dil uzatamaz
    19. Trabzonspor’a 3 kere gitti geldi… En..
    20. "Yargı cemaat saiki ile buraya..
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!