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Sivas'ta terminalde unutulan çanta fünye ile patlatıldı

Otobüs terminalinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Çanta kumandalı fünye ile patlatıldı

25 Ocak 2018 Perşembe 08:14
Sivas'ta terminalde unutulan çanta fünye ile patlatıldı

Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda otogar içerisindeki yolcular dışarı çıkarılırken, uzaktan kumandalı fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Otogar içerisinde bulunan bankın altına bırakılan çantanın vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülerek polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Vatandaşları otobüs terminalinden çıkarmakta güçlük çeken polis ekipleri, anonslar yaptırarak terminal içerisini boşaltmaya çalıştı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan çantadan kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:14
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