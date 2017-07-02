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Sivas’ta sebze ve meyve yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Sivas’ta sebze ve meyve yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:14
Sivas’ta sebze ve meyve yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Özdaş idaresindeki 24 AJ 232 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Özdaş, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan meyve ve sebzeler ise sürücünün yakınları tarafından toplanarak bir kamyona yüklendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 14:14
  1. Erzincan
  2. Sivas
  3. Organize Sanayi Bölgesi
  4. Erzin
  5. Mustafa Öz
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