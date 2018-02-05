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Sivas'ta patlayan borudan fışkıran su buz tuttu

Sivas'ın Zara ilçesinde bahçe içerisinde bulunan çeşmenin borusu aşırı soğuklardan dolayı patladı. Patlayan su borusundan fışkıran su ise buz tutarak ilginç görüntüler oluşturdu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:43
Sivas'ta patlayan borudan fışkıran su buz tuttu

Olay, Zara ilçesinin Karaçayır mevkinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. İlçede hava sıcaklıkları sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle Birkan Bozkurt’a ait evin bahçesinde bulunan çeşmenin borusu aşırı soğuklardan dolayı patladı.

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Patlamanın etkisiyle su borusundan fışkıran su buz tuttu. Ağaç dallarının da etkisiyle buz tutan su ilginç görüntüler oluşturdu. Buz kütlesini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:43
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