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Sivas'ta otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Gölova İlçesi’nde tali yoldan çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün direkisyon kırdığı otomobil takla attı, 2 kişi ölü, 4 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 05:01
Sivas'ta otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Gölova İlçesi Hasan Şakar Yatılı Bölge Okulu yakınlarında meydana geldi. Giresun'un Çamoluk İlçesi yönünden gelen Hüseyin Taş, tali yoldan çıkan traktöre çarpmamak için yönetimindeki 41 TP 129 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Taş ile yanındaki 29 yaşındaki Şengül Çelik öldü, Ergin Çelik, Mehmet Dal, Metin Tüfekçi ve Kadir Tüfekçi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gölova ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Hüseyin Taş ile Şengül Çelik’in cesedi ise Gölova Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 05:01
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