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Sivas’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Sivas’ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
Sivas’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Yılmaz (85) idaresindeki 58 BB 129 plakalı otomobil, park halindeki Ferhat Toy’a ait 58 BS 647 plakalı otomobile, ardından da karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarpıp yan yattı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Necati Yılmaz ve Narmin Yılmaz (64) sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
  1. Kayseri
  2. Sivas
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