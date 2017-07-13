Sivas'ta orman yangını

Yıldızeli ilçesine bağlı Kıvşak köyü yakınlarındaki ormanlık arazide çıkan yangın, yaklaşık 3 hektar alana zarar verdi.

Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 15.30-16.00 gibi aldıkları ihbar üzerine bütün ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini söyledi.

Sivas, Tokat, Yozgat ve Kayseri'den gelen ekiplerin de yangına gerekli müdahaleyi yaptığını dile getiren Keskin, "Yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni, gerekli tahkikat yapıldıktan sonra belirlenecek ama ön bulgularda çobanların yaktığı bir ateşten kaynaklanabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Keskin, soğutma çalışmalarına başladıklarını aktararak, "Bir noktada dere kenarında küçük bir yangın devam ediyor, onu da arazöz ve dozerlerimiz kontrol altına almak üzere. Ekiplerimiz burayı güvenli şekilde tamamen söndürdükten sonra olay yerinden ayrılacaklar." diye konuştu.

Yangının etkili olduğu alanla ilgili henüz ellerinde net bir bilgi olmadığını belirten Keskin, yaklaşık 2-3 hektarlık alanın zarar gördüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.