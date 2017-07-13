Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sivas'ta orman yangını

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:07
Sivas'ta orman yangını

Yıldızeli ilçesine bağlı Kıvşak köyü yakınlarındaki ormanlık arazide çıkan yangın, yaklaşık 3 hektar alana zarar verdi.

Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 15.30-16.00 gibi aldıkları ihbar üzerine bütün ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini söyledi.

Sivas, Tokat, Yozgat ve Kayseri'den gelen ekiplerin de yangına gerekli müdahaleyi yaptığını dile getiren Keskin, "Yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni, gerekli tahkikat yapıldıktan sonra belirlenecek ama ön bulgularda çobanların yaktığı bir ateşten kaynaklanabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Keskin, soğutma çalışmalarına başladıklarını aktararak, "Bir noktada dere kenarında küçük bir yangın devam ediyor, onu da arazöz ve dozerlerimiz kontrol altına almak üzere. Ekiplerimiz burayı güvenli şekilde tamamen söndürdükten sonra olay yerinden ayrılacaklar." diye konuştu.

Yangının etkili olduğu alanla ilgili henüz ellerinde net bir bilgi olmadığını belirten Keskin, yaklaşık 2-3 hektarlık alanın zarar gördüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:07
  1. Kayseri
  2. Sivas
  3. Yozgat
  4. Tokat
  5. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    1. İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    2. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    3. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    4. Trafikte kaç kadın sürücü var?
    5. Kapıyı hışımla kapattı! Vladimir..
    6. Barcelona Azpilicueta'yı istiyor
    7. HTC U11’in Türkiye fiyatı açıklandı
    8. Galatasaray'ın forma sponsoru THY
    9. Afyonkarahisar’da haşhaş hasadı başladı
    10. Kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılıyor
    11. Aylar sonra bir ilk! Aynı masada..
    12. Aylar sonra ortaya çıktı! Aynı masada..
    13. Trump 'Çok tehlikeli yer’e indi!
    14. Donald Trump'tan Putin'e çağrı!
    15. Numan Kurtulmuş Brüksel’de..
    16. En fazla adımı Hong Kong atıyor
    17. 'Suikast timi'nin yargılanmasına devam..
    18. Bingöl'de öldürülen teröristlere ait..
    19. 'Şehzadeler Şehri' ekoparkına kavuşuyor
    20. Bursa'da FETÖ Operasyonu: 10..
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı