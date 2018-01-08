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Sivas'ta korkunç olay! Kıvranarak can verdiler

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde çok sayıda zehirlenmiş köpek sokakta kıvranarak can verdi

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:29
Sivas'ta korkunç olay! Kıvranarak can verdiler

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde çok sayıda zehirlenmiş köpek sokakta kıvranarak can verdi.
  Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yaşanan olay vicdanları rahatsız etti. Zehirlendikleri düşünülen sokak köpekleri sokaklarda kıvranarak can verdi. Bir grup genç bu köpeklerden beş tanesini cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya üzerinden Sivas Valisi Davut Gül’e hitaben ihbarda bulundu. Vali Gül, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan gençlere konunun araştırılması için talimat verdiğini duyurdu.
  Sokakta acıdan kıvranarak can veren sokak köpeklerini görüntüleyen gençlerden Melih Zişan Çaka, “Köpekleri gördüğümüzde ağızlarından köpük geliyordu. Köpük gelirken titriyorlardı. Ölmeye saniyeleri belki de dakikaları vardı. Büyük ihtimal yemeklerine zehir katmışlardır, yoksa başka türlü olmaz. Hastalık falan değil, zehirlemişlerdi hayvanları. İlçenin başka noktalarında bu şekilde zehirlenmiş başka hayvanda gördüm. Birkaç tane değil 5-6 tane hayvan zehirlenmişti. Hayvanları görünce bir arkadaşım video çekmeye başladı bunun sosyal medyada paylaştık. Valimiz Davut Gül’de destek oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlatıldı" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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