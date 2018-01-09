Sivas'ta kardeş kavgası kanlı bitti

Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Tecer köyünde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, iddiaya göre, anneleriyle yaşayan A.Ç. (50) ve ağabeyi İ.Ç. (58) arasında annelerinin emekli maaşı üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alan ağabey İ.Ç, kardeşini göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan A. Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetten sonra evden ayrılmayan İ. Ç, jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.