Sivas'ta kangallar domuza saldırıyor

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Kangal köpeklerinin eline domuz düşerse......
10 Ağustos 2017 Perşembe 02:03
Kangal köpeklerinin yakaladıkları domuzu hırpalaması görüntülere böyle yansıdı.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 02:03
sivas kangal
domuz
kangal köpekleri
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