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Sivas’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet 50 metrelik uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2017 Salı 19:16
Sivas’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Şusehri İlçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Kazada, İstanbul’dan Van’a gitmekte olan Fadıl İ. (55) yönetimindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bin nedenle yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Fadıl İ., Berfin İ.(35), Mahsun A.(36), Sinan A.(35), yaralanırken aracın arka kısmında oturan 57 yaşındaki Sakine Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Suşehri devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:16
  1. İstanbul
  2. Sivas
  3. Van
  4. Suşehri
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