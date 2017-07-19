Sivas'ta kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

İlçe Jandarma Komutanlığında 4 yıldır görev yapan ve kısa bir süre önce Mersin Jandarma Komutanlığına tayini çıkan Uzman Çavuş Aydın Geyik (37), eşyalarını toplamak için yeniden geldiği evinde rahatsızlandı.

Yanında bulunan arkadaşları tarafından Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Geyik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geyik'in naaşı, Merkez Cami morgundan alınarak Akıncılar Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla ailesinin yaşadığı Tarsus'a dualarla uğurlandı. Bu törene, Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, askerler ve ilçe protokolü katıldı.

Malatya nüfusuna kayıtlı 17 yıllık Uzman Çavuş Aydın Geyik'in 3 çocuk babası olduğu, eşi Züleyha Geyik'in de Akıncılar İlçe Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı belirtildi. Tayinlerinin çıkmasından dolayı uzman çavuşun eşi ile çocuklarının kısa bir süre önce Tarsus'a gittiği öğrenildi.