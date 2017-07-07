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Sivas'ta 'Işık evlerine' yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:47
Sivas'ta 'Işık evlerine' yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Sivas merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "ışık evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin kentteki erkek öğrenci yapılanması ve bağlantılarına yönelik 2. aşama "ışık evleri" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden teğmenler C.A, M.B. ve Z.D, Astsubay D.E, infaz koruma memuru M.K. ve öğrenci M.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.A, M.B, Z.D. D.E. ve M.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Komiser Yardımcısı A.Ç, bankacı O.Ç. ve çiftçi B.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ/PDY'nin Sivas'taki erkek öğrenci yapılanması ve bağlantılarına yönelik 2. aşama "ışık evleri" soruşturması kapsamında, Sivas merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 9'a yükselmişti. Firari 13 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:47
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Sivas
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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