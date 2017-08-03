Sivas'ta 'Hobbit' evlerinin sayısı 6'ya çıktı

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve Hobbit karakterlerinin yaşadığı küçük tepeler içine gömülen evlerden esinlenen Sivas Belediyesi, 2 yıl önce kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na, benzeri evler inşa etmeye başladı. Film kahramanı cücelerin yaşadığı evlerin büyüklüğündeki yamaç evleri, yapım aşamasında olmasına rağmen ilgi gördü. 1+1 olarak inşa edilen 65 metrekarelik yamaç evlerinde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. Mesire alanına ilk olarak 2 ev inşa eden Sivas Belediyesi, yapılan çalışmalar ile bu sayıyı 6'ya çıkardı. Belediyenin 'Yamaçevleri' olarak isimlendirdiği projede yapılan evler dayalı döşeli olarak en az iki günlük olmak kaydıyla isteyenlere kiraya verilecek.

Bölgedeki çalışmaları sürdüren belediye, 'Hobbit' evlerinin sayısını 100'e kadar çıkartarak, turizme kazandırmayı planlıyor. Doğa manzarasıyla apart otel şeklinde yaz-kış hizmet verecek evlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Sami Aydın da çalışmaları denetleyerek, yamaçevlerinin Sivas'a önemli bir değer katacağına inandığını ifade etti. Aydın'ın bölgeyi gezdirdiği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de projenin turizm açısından değerli olacağını söyledi.