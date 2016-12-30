Sivas'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürüten soruşturma kapsamında polis ekipleri, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 12 kamu çalışanını gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sırasında 4 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., Y.G., Ö.K. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden H.E., H.A., Z.Y. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eklenme: 30 Aralık 2016, 20:27
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