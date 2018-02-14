Sivas'ta FETÖ sanığı eski polise 7 yıl hapis
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan eski polis memuru, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.14 Şubat 2018 Çarşamba 22:29
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kantar ile tutuksuz yargılanan eşi H.K. ve avukatları katıldı.
Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Kantar, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Kantar'a "silahlı terör örgütüne üye olma"dan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, eşi H.K'nin dosyasının ayrılmasına karar verdi.
YORUM YAZ