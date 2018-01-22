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Sivas’ta "ByLock" kullanıcısı doktor tutuklandı

Sivas’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen doktor tutuklandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 23:04
Sivas’ta "ByLock" kullanıcısı doktor tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu saptanan doktor Ali Korkmaz, Sivas  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince  İstanbul'da gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk  edildiği adliyeyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali Korkmaz'ın Sivas Numune Hastanesi'nde 2016 yılının Ocak ayına  kadar çocuk psikiyatristi olarak görev yaptığı, daha sonra askeri doktor olmak  üzere İstanbul'da eğitim gördüğü, ancak görev yapacağı kurumun Kanun Hükmünde  Kararname (KHK) ile kapatılması nedeniyle kamuya geçemediği öğrenildi.
 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 23:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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