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Sivas’ta bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Sivas’ta meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:30
Sivas’ta bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Olay Sivas’ta gece yarısından sonra Abdülvahabigazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre bir grup genç arasında çıkan kavgada bıçak çekildi. Bıçaklı kavgada Doğukan Çetintaş (18) ve Kerem Yanadağ (18) ağır yaralandı. Kavgaya karışan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen birisi bayan iki kişi ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kerem Yanardağ (18) hayatını kaybetti. Çetintaş’ın ise hayati tehlikesi sürüyor. Olay sonrası polis kaçan kişilerin kimliklerinin tespiti ve bulunmaları için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olay sonrası biri kadın 1 erkek 2 şahsın olay yerinden kaçma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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