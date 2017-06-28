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Sivas’ta bayramın acı bilançosu! Yollar kan gölüne döndü

Sivas’ta Ramazan Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, 95 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:10
Sivas’ta bayramın acı bilançosu! Yollar kan gölüne döndü

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Arefe günü dahil olmak üzere bayram süresi boyunca yapılan uyarılara rağmen 4 günlük süre içerisinde 38 yaralamalı-ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi ölürken, 95 kişi de yaralanmıştır. Bu kazalar incelendiğinde kazaların daha fazla hız limitlerine uymamak, kavşaklara yaklaşırken hız limitlerini ayarlamamak, ölümlerinde çoğunun emniyet kemerlerinin takılmadığından meydana geldiği tespit edildi" denildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:10
  1. Sivas
  2. Ramazan Bayramı
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