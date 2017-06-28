Sivas’ta bayramın acı bilançosu! Yollar kan gölüne döndü

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Arefe günü dahil olmak üzere bayram süresi boyunca yapılan uyarılara rağmen 4 günlük süre içerisinde 38 yaralamalı-ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi ölürken, 95 kişi de yaralanmıştır. Bu kazalar incelendiğinde kazaların daha fazla hız limitlerine uymamak, kavşaklara yaklaşırken hız limitlerini ayarlamamak, ölümlerinde çoğunun emniyet kemerlerinin takılmadığından meydana geldiği tespit edildi" denildi.