Sivas'ta 56 köy yolunda ulaşıma kar engeli

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 2, ilçelerden Divriği'de 2, Doğanşar'da 16, Gürün'de 10, İmranlı'da 11, Kangal'da 5, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'de 6 olmak üzere 56 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.