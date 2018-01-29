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Sivas'ta 56 köy yolunda ulaşıma kar engeli

Sivas'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 56 köye  ulaşım sağlanamıyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:05
Sivas'ta 56 köy yolunda ulaşıma kar engeli

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye  göre, merkezde 2, ilçelerden Divriği'de 2, Doğanşar'da 16, Gürün'de 10,  İmranlı'da 11, Kangal'da 5, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'de 6 olmak üzere 56 köy  yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı  kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla  mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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