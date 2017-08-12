Sivas'ta 3 ayda bir aldıkları yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyorlar

Sivas'ta 6 çocukları olan İbrahim Elbay, 35 yıl önce çalışmak için İzmir'e gitti. Bir süre sonra ailesini de yanına aldı. Yıllarca inşaatlarda çalışarak evini geçindiren Elbay, yaşının ilerlemeye başlaması ile sıkıntıya girdi. Kalp yetmezliği ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkları bulunan Elbay çalışamayınca geçinme zorluğu yaşamaya başladı. Düzenli bir işi olmadığı için sosyal güvencesi de bulunmayan Elbay, İzmir'de sıkıntıya düşünce eşi Mevlüde Elbay ile birlikte kısa süre önce memleketi Sivas'a döndü. Yenidoğan Mahallesi'nde 350 liraya ev kiralayan yaşlı çift burada yaşamaya başladı. Elbay çiftinin ihtiyaçlarını komşuları ile hayır dernekleri karşılamaya başladı. Eşi ile birlikte 3 ayda bir aldıkları toplam 1200 lira ile geçinmeye çalışan çiftin temizlik ihtiyaçlarını da Sivas'ta oturankızları Yıldız Elbay karşılamaya başladı.

Kalçası ve el parmağında kırık bulunan, prostat ve karaciğerinden ameliyat olan İbrahim Elbay 3 ayda aldıkları yaşlılık maaşının yetmediğini söyledi. Elbay, "İzmir'de inşaatlarda çalıştım amelelik, ustalık yaptım. sağlık güvencem yok. Hayatım boyunca hep çalıştım. Geçimimizi hayrını verenlerle karşılıyoruz. Yaşlılık maaşı yetmiyor. Eşim ve ben 3 ayda bir 600 lira maaş alıyoruz" dedi.

Mevlüde Elbay ise, durumlarının çok kötü olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"İzmir'de geçinemedik. İşe gücüm yetmez oldu. Sivas'taki kızım yardımcı oluyor diye onun yanına geldik. İzmir'de eski, kırık eşyalarım vardı, orada bıraktık. Yardım edenlerden Allah razı olsun. 6 çocuğum var hepsinin de durumu kötü, hiç birinin ekmeğini yemedik. Sivas'ta yardım kuruluşlarına gittik, yaşlılık maaşı gözüktüğü için yardım etmediler. Ben o maaşla ilaç mı alıyım, kira mı veriyim, elektrik su faturası mı ödeyeyim. Yetkililerden yiyecek ve odun kömür yardımı bekliyoruz."