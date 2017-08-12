Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sivas'ta 200 liralık cep telefon sipariş etti, 20 liralık geldi

Sivas'ta televizyon reklamlarında gördüğü ve piyasa değeri yaklaşık 200 lira olan cep telefonunu 99 liraya sipariş eden Yusuf Nugayoğlu, kargoyla gelen telefonun piyasa değerinin 20 lira olduğunu öğrenince şok yaşadı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:19
Sivas'ta 200 liralık cep telefon sipariş etti, 20 liralık geldi

Sivas'ta yaşayan 60 yaşındaki emekli Yusuf Nugayoğlu, 4 gün önce ürün pazarlaması yapan bir televizyon kanalında değeri yaklaşık 200 lira olan cep telefonunun 99 liradan satıldığını görüp, reklamda belirtilen irtibat telefonundan kapıda ödemeli olarak sipariş verdi. Nugayoğlu, kargo ile gelen paketi alıp 99 lira ve kargo ücreti olan 15 lirayı kuryeye ödedi. Ancak eve girip paketi açtığında içinden sipariş vermediği bir telefon modeli çıkınca büyük bir şok yaşadı. Kentte telefon satışı yapan bir dükkana götürüp gösterdiği telefonun piyasa değerinin 20 lira olduğunu öğrenen Nugayoğlu dolandırıldığını anladı.

"SİPARİŞ VERDİĞİM NUMARAYI ŞİMDİ KİMSE AÇMIYOR"

Siparişi geldikten sonra şok olan ve hemen sipariş verdiği numarayı arayan Nugayoğlu kimseye ulaşamadığını söyledi. Nugayoğlu "Telefonum bozulmuştu. 4 gün önce yeni bir telefon alayım ürün pazarlanan kanalı aradım. Yetkililer 200 lira değerindeki tanınmış marka telefonu 99 liradan göndereceklerini söylediler. Kapıya gelen kargo şirketinin personeli parasını vermeden açamazsın dediler. Parasını verdim paketi aldım kargocu gitti.  Kargonun içinden küçücük bir telefon çıktı. Belirtilen marka değil. Karşı tarafı aradım telefonu kimse açmıyor, cevap alamıyorum" dedi. 

Üzgün olduğunu söyleyen Nugayoğlu "Toplam 115 lira ödedim. Ben asgari ücretle geçinen bir adamım. Bu tür ürünleri alanlarının bu oyunlara gelmesinler. Sivas'ta kaç kişi böyle dolandırılmış. Çok üzgünüm. Mahkemeye başvuracağım, tüketici derneklerine başvuracağım, polise gideceğim. Bunların yüzünden mağdur oldum" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:19
  1. Telefon
  2. Sipariş
  3. Fiyat
  4. Televizyon
  5. Tv
  6. Sivas
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O bölge ablukaya alındı! Özel Timler karadan ve havadan…
    1. O bölge ablukaya alındı! Özel Timler..
    2. Rakka'da iki ayda 946 sivil hayatını..
    3. Kemal Kılıçdaroğlu: 15 yaşındaki bir..
    4. TFF 1. Lig'de ikinci hafta programı..
    5. LYS yerleştirme sonuçları güncelleme..
    6. Mısır'da askeri eğitim uçağı düştü: 1..
    7. PKK çocukları da hedef alıyor
    8. Taksim Meydanı yakınında şüpheli paket..
    9. Antalya'da hasta almaya giden 112..
    10. Motor yıkamak zararlı mı?
    11. Şehit Erenin son sözü: Komutanım yere..
    12. Şok eden o sözler… Büyük yalan ortaya..
    13. Sivas'ta 200 liralık cep telefon..
    14. Şehit Bülbül'e son görev
    15. Mersin'de 14 yaşındaki çocuk domuz..
    16. FETÖ'cü hain bakın hangi ülkeye..
    17. Klimadan çıkan yılan fareyi böyle..
    18. PKK'lıların bulunduğu bölge ateş..
    19. PÖH'den Şehit Eren kardeşimize mesaj..
    20. Karabük'te üvey anne, 3 yaşındaki..
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli olmadıklarını öğrendiler
    Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli olmadıklarını öğrendiler
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...