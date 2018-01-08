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Sivas'ta 2 çocuk babası evinde ölü bulundu

Sivas'ta, 61 yaşındaki Ali Galip Atısever, evinde 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:20
Sivas'ta 2 çocuk babası evinde ölü bulundu

Olay, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yalnız yaşayan iki çocuk babası emekli 61 yaşındaki Ali Galip Atısever'den bir süredir haber alamayan komşuları Atısever'in evden çıkmaması üzerine durumdan şüphelenip yakınlarına haber verdi. Eve gelen Atısever'in yakınları ve kızı Semiha, Galip Atısever'i evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu.

Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiği belirledi.

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"KESİN TANIDIĞI BİRİ ÖLDÜRDÜ"

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Atısever'in 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Eve gelen şahsın yakınları ve kızları Emine ile Semiha birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Galip Atısever'in kızı Semiha, "Güçlüydü o yıkılmazdı, kesin tanıdığı biri öldürdü babamı" diyerek feryat etti.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Atısever'in bir süre önce kızı Emine'yi nişanlamak için kredi çektiği öğrenildi.

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KAPIDA ZORLAMA YOK, OLAY ÖNCESİ BOĞUŞMA YAŞANMIŞ

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Aydoğan, kapıda zorlama olmadığını ve olay öncesi bir boğuşma yaşandığı belirlediklerini söyledi.

Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:20
  1. Ali Galip Atısever
  2. cinayet
  3. Sivas
  4. bıçaklama
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