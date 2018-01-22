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Sivas'ta 10 kaçak Afgan yakalandı

Sivas'ta, yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 10 kişi yakalandı. Kaçakları getiren hafif ticari araç ise tarlada çamura saplanmış halde bulundu, sürücüsü gözaltına alındı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:15
Sivas'ta 10 kaçak Afgan yakalandı

Olay, saat 14.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu'nda meydana geldi. Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmeni taşıyan hafif ticari aracın sürücüsü, kent girişinde, polisin güvenlik uygulama noktasını fark etti. Sürücü, uygulama noktasına girmeden önce araçtaki kaçakları indirerek hızla uzaklaştı. Yolda yürüyen kaçakları yakalayan polis, aracı da takibe alındı. Araç, yakındaki bir tarlada çamura saplanmış halde bulundu. Kaçan sürücü de kısa süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem yapılırken, hafif ticari araca el konuldu. Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 22:15
  1. Sivas
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