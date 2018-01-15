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Sivasspor'un yıldızı Thievy Bifouma:Şampiyonluğun favorisi Beşiktaş

Sivasspor'un yıldızı Thievy Bifouma flaş açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:53
Sivasspor'un yıldızı Thievy Bifouma:Şampiyonluğun favorisi Beşiktaş

Bifouma, kırmızı-beyazlı ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü  Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de zorlu bir şampiyonluk  yarışı olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında avantajlı  görüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni oynuyorlar, umarım Bayern Münih karşısında da  başarılı olarak çok daha üst tura çıkarlar. Şunu biliyoruz ki Beşiktaş sezonun  ilk yarısında Şampiyonlar Ligi'nde çok maçları oldu, bu nedenle ligde bir takım  sıkıntılar yaşadılar. İkinci yarıda daha rahat olacaklardır." ifadelerini  kullandı.

Ligde ilk yarıyı 26 puanla 8. sırada kapattıklarını hatırlatan hücum  oyuncusu, "Önümüze Avrupa kupaları hedefi koymak bizi sıkıntıya sokabilir. Biz  hep maç maç değerlendirme yapmalıyız. Beşiktaş gibi liderliğe oynayan bir takım  olmak isteriz ama sezon sonunda nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz." dedi.

"Yanlış bir çevre ve yanlış menajerlerle tanıştım"

Kendi potansiyelinin farkında olduğunu ancak şu ana kadar bunu tam  olarak ortaya koyamadığını anlatan 25 yaşındaki futbolcu, kariyeri hakkında şöyle  konuştu:

"Kariyerimin kırılma anlarında yanlış kararlar verdim, yanlış bir  çevre ve yanlış menajerlerle tanıştım. Ailem de bana çok destek çıkmadı çünkü  futboldan çok anlayan insanlar değillerdi. Bütün parametreler bir şanssızlık mı  diyeyim artık kariyerim bu yönde gelişti."

Türkiye'ye gelmeden önce Premier Lig'den teklifler aldığını anlatan  Bifouma, "Duygusal bir yapım var. Hızlı kararlar verebiliyorum. Premier Lig'den  gelen teklifi kabul etmememi kariyerimin kırılma anı olarak söyleyebilirim."  sözlerine yer verdi.

"Fransa yerine Kongo'yu tercih ettim"

Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadığını ancak A Milli Takım  tercihinin Kongo Cumhuriyeti olduğunu aktaran Bifouma, şunları ifade etti:

"Babam Fransa'daydı, annem Senegal'de yaşıyordu. Annem ve babam  Senegal'de tanıştı. Önce Madrid'de yaşadılar, annem Madrid'i sevmeyince, Paris'e  gitmişler ve ben de orada dünyaya geldim. Aslında ilk başta Fransa 21 Yaş Altı  Takımı için oynuyordum, orada hoca ile anlaşmazlık yaşadık. Bu sırada Kongo Milli  Takımı'na da çağrıldım. Orada daha rahat bir ortam buldum ve Kongo'da oynamaya  karar verdim."

Bifouma, sahada en güvendiği özelliğinin öz güveni olduğunun altını  çizerek, "Maçlarda bir öz güven patlaması yaşıyorum diyebilirim. Özellikle geride  olduğumuz zaman, 'Karşı takım bizi yenebilir mi? Bizden daha mı iyiler?' gibi  sorular sorup, kendimi baskı altında tutarak, performansımı arttırmaya  çalışıyorum." şeklinde konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:53
  1. Thievy Bifouma
  2. Sivasspor
  3. Beşiktaş
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