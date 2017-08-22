Sivasspor'dan ses getirecek transfer!

Evinde Yeni Malatyaspor’u deviren Sivasspor’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yiğidolar’da hedef orta sahanın ortasına takviye yapmak. Gündemdeki isim ise uzun yıllar Marsilya, Arsenal ve Milan formaları da giyen Mathieu Flamini. 33 yaşındaki yıldızla bir süredir temas halinde olan Kırmızı-Beyazlılar masaya 1 milyon Euro yıllık ücretle oturdu. Taraflar arasında kıran kırana bir pazarlık olacak. Çünkü Kırmızı- Beyazlılar’ın hedefindeki yıldız senelik 2 milyon Euro talep ediyor. Yiğidolar, bu transfer için tüm şartları zorlarken tarafların orta bir noktada buluşarak anlaşmalarına kesin gözle bakıyor.