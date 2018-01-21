Sivasspor'dan flaş Robinho ve Kone açıklaması

Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal,Arouna Kone ve Robinho transferleriyle ilgili Radyospor'da Eyüp Yıldız'a açıklamalar yaptı.

Kone açıklaması

"Kone ile yola devam edeceğiz. Levante takımı çok ciddi bir teklifte bulundu satmadık. Kendisiyle konuştuk bizimle devam edecek. Kendisi çok iyi bir karakter ve burada olmaktan çok mutlu kesinlikle takımdan ayrılmayacak."

Robinho, Sivasspor'a gelecek mi?

"Robinho ile sıcak temasımız devam ediyor, kadromuza katmak için mücadele ediyoruz fakat ücret konusunda sorun var. Henüz çözemedik. Yabancı oyuncular Türkiye'yi euro cenneti sanıyorlar ama bu böyle değil bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün Sivas'ta çok güzel bir hava var, stadımızın zemini alttan ısıtmalı zaten ve maça iyi hazırlandık Akhisar'ı da mağlup edeceğimizi düşünüyorum."

Kaynak:Ajansspor