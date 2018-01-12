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Sivasspor'dan Emenike bombası

Kone'ye İspanya'dan gelen 2 milyon Euro'luk teklifin ardından gitmesine kesin gözüyle bakılırken bu boşluğu doldurmak isteyen Sivasspor'dan sürpriz forvet hamlesi geldi

12 Ocak 2018 Cuma 11:08
Sivasspor'dan Emenike bombası

 YENİAKİT.COM.TR-Arouna Kone'ye İspanya'nın Levante takımından 8 milyon TL'lik teklifin gelmesinin ardından Samet Aybaba'nın satılmasına onay vermesi beklenen Kone'nin boşluğu doldurmak isteyen Sivasspor transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.

Bir dönem Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı golcü futbolcu Emmanuel Emenike'yi gündemine aldığı iddia edildi.Samet Aybaba'nın Kone tarzından forvet istemesi üzerine harekete geçen Sivasspor cephesi Yunanistan'da mutsuz olan Emenike'yi tekrar Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

OLYMPİAKOS'DA KADRO DIŞI!

Yunanistan’da Olympiakos takımında kadroya giremeyen ve Türkiye’ye dönmek istediğini her defasında açıklayan Emenike bu transfere sıcak bakacağı öğrenildi.Emenike'nin Olympiakos'la 2019 yılına kadar sözlesmesi bulunuyor.

Kaynak:Yeniakit

 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:08
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