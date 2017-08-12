Sivasspor’dan Aatif Chahechouhe bombası
Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Sivasspor, transferde eski yıldızı Aatif Chahechouhe’yu takıma kazandırmayı planlıyor.12 Ağustos 2017 Cumartesi 02:38
Yiğidolar’ın 2 sezon önce Fenerbahçe’ye sattığı oyuncu için tekrardan girişimlere başlayacağı bildirilirken, başkan Mecnun Otyakmaz’ın, Sarı-Lacivertliler’in patronu Aziz Yıldırım ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Otyakmaz’ın bizzat isteyeceği Fas’lı futbolcunun, İç Anadolu ekibine dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
Kaynak:Fanatik