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Sivasspor’dan Aatif Chahechouhe bombası

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Sivasspor, transferde eski yıldızı Aatif Chahechouhe’yu takıma kazandırmayı planlıyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 02:38
Sivasspor’dan Aatif Chahechouhe bombası

Yiğidolar’ın 2 sezon önce Fenerbahçe’ye sattığı oyuncu için tekrardan girişimlere başlayacağı bildirilirken, başkan Mecnun Otyakmaz’ın, Sarı-Lacivertliler’in patronu Aziz Yıldırım ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Otyakmaz’ın bizzat isteyeceği Fas’lı futbolcunun, İç Anadolu ekibine dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. 

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 02:38
  1. Sivasspor
  2. Fenerbahçe
  3. Aatif Chahechouhe
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