Sivasspor'da yılın bombası Veli Kavlak

Sivasspor orta saha için de Beşiktaş’tan ayrılmasına kesin gözle bakılan Veli için temasta. İki sezondur yaşadığı sakatlıklar nedeniyle maç sayısı hayli az olan oyuncuyla teknik direktör Samet Aybaba’nın bir görüşme yapacağı ifade edildi. Veli Kavlak'ın Beşiktaş ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.