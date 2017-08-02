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Sivasspor'da yılın bombası Veli Kavlak

Bir sezon aradan sonra yeniden yükseldiği Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen Sivasspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:45
Sivasspor'da yılın bombası Veli Kavlak
Sivasspor orta saha için de Beşiktaş’tan ayrılmasına kesin gözle bakılan Veli için temasta. İki sezondur yaşadığı sakatlıklar nedeniyle maç sayısı hayli az olan oyuncuyla teknik direktör Samet Aybaba’nın bir görüşme yapacağı ifade edildi. Veli Kavlak'ın Beşiktaş ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:45
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  2. Sivasspor
  3. beşiktaş
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