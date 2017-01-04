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Sivasspor’da Oumari, Al Nasr’a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Lübnanlı stoper Joan Oumari, 850 bin dolar karşılığında Dubai ekiplerinden Al Nasr'a transfer oldu.

Sivasspor’da Oumari, Al Nasr’a transfer oldu
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:22
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Sivasspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Joan Oumari'nin transferi konusunda kulübümüz ile Dubai ekibi Al Nasr anlaşmaya vardı" ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Alman ekibi FSV Frankfurt'tan transfer edilen Joan Oumari, 17'si Süper Lig, 13'ü TFF 1. Lig ve 4'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 maçta Sivasspor forması giydi. Tecrübeli oyuncu 2 kez de gol sevinci yaşadı.





 
EtiketlerTürkiyeSivasLübnanDubaiTFFSivasspor
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